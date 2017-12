Refrão Estadão #14 — Entrevista com Far From Alaska

Emmily Barreto e Cris Botarelli, da banda Far From Alaska, são as convidadas da 14.ª edição do Refrão Estadão. Elas comentaram o processo de composição e produção do disco Unlikely, lançado em agosto – o segundo da banda, que coloca influências do stoner e do hard rock em uma mistura muito própria, reconhecida dentro e fora do Brasil. Ouça:

Em junho, eles tocaram no Download Festival Paris, no mesmo palco que nomes como System of a Down e Green Day.

Esta edição do Refrão foi apresentada por Guilherme Sobota e Alexandre Bazzan.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.