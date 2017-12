Refrão Estadão #15 — Entrevista com Carne Doce

Nesta edição do Refrão, recebemos no estúdio Salma Jô e Macloys Aquino, da banda goiana Carne Doce. Eles tocam em São Paulo nesta sexta-feira, 25, no Festival Música Brasil, e voltam em novembro como um dos grupos do Popload Festival ao lado de Phoenix e PJ Harvey.

Na entrevista, eles falam da trajetória de Princesa, disco de 2016, sobre as discussões sobre machismo na cena indie contemporânea e outros assuntos. Ouça:

Esta edição do Refrão foi apresentada por Guilherme Sobota e Alexandre Bazzan.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.