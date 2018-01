Refrão Estadão #19 — Entrevista com Nill

Nill, o rapper de Jundiaí, lançou em julho o disco Regina, um dos mais elogiados do ano — com razão. Na onda do vaporwave e da produção lo-fi, o artista da SoundFood Gang entrega um álbum cujo elemento principal é a empatia: justamente quando esse sentimento está tão em falta no mundo. Na entrevista, ele fala do disco, de Naruto, produção de hip hop, Fruity Loops, e vários outros assuntos. Ouça:

Esta edição do Refrão foi apresentada por Guilherme Sobota e Pedro Antunes.

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail guilherme.sobota [@] estadao.com.

