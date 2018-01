‘Refrão Estadão #2’ – Streaming, Kid Vinil, Virada Cultural, Twin Peaks

O episódio desta semana do Refrão Estadão fala sobre o esvaziamento da Virada Cultural, o crescimento do streaming de música no mundo e presta homenagem ao legado de Kid Vinil, que morreu no último dia 19.

Nas indicações da semana, o livro Lennon (de David Foenkinos, adaptado aos quadrinhos por Eric Corbeyran e Horne Perreard; Editora Nemo), o disco Cortes Curtos (2017), de Kiko Dinucci, e os álbuns de Peter Hook and The Light, a banda do ex-baixista de Joy Division e New Order.

O Refrão é apresentado por Daniel Fernandes, com comentários de Alexandre Bazzan e Guilherme Sobota.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.