Refrão Estadão #20 — Melhores Discos de 2017: Rock e Pop Internacional

Harry Styles, Lorde, Father John Misty, The War on Drugs, Arcade Fire, Cigarettes After Sex, Él Mató a un Polícia Motorizado, The National, Alvvays e The Mountain Goats lançaram discos este ano, e todos eles, e mais alguns, foram discutidos neste episódio do Refrão que começa a listar os melhores álbuns de 2017. O tema de hoje é rock e pop internacional. Ouça:

Esta edição do Refrão foi apresentada por Guilherme Sobota, Pedro Antunes e Bruno Capelas.

