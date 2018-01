Refrão Estadão #3 – Radiohead, Oasis, Rincon Sapiência

O episódio desta semana do Refrão, podcast semanal de música, discute os 20 anos de ‘OK Computer’, disco clássico do Radiohead, a estreia solo de Liam Gallagher e os rumores sem fim sobre a volta do Oasis.

Falamos também sobre o primeiro álbum de Rincon Sapiência, Galanga Livre, e seus pontos de contato com DAMN., o último disco de Kendrick Lamar.

As dicas da semana são: Master of None, Mozart in the Jungle, e Of Potato Heads and Polaroids: My Life Inside and Out of Pearl Jam, de Mike McCready.

O Refrão é apresentado por Daniel Fernandes, com comentários de Alexandre Bazzan e Guilherme Sobota.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.