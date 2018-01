Refrão Estadão #9 — Entrevista com Kiko Dinucci

Nesta edição do nosso podcast semanal de música, recebemos o músico Kiko Dinucci para conversar sobre o seu disco mais recente, Cortes Curtos, e durante a entrevista ficou mais claro como ele conseguiu unir o rock n’ roll de Lou Reed com o samba de Paulo Vanzolini para fazer um dos melhores álbuns do ano no Brasil. Também falamos sobre o Metá Metá, Elza Soares, São Paulo e muito mais. Ouça:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Esta edição do Refrão foi apresentada por Guilherme Sobota e Alexandre Bazzan.

Interatividade

Se quiser enviar sugestões ou críticas, use o e-mail podcast@estadao.com.