Romano: “Ciro tem mais chances de deslanchar do que Barbosa”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta quinta-feira, 19, discute o cenário eleitoral numa entrevista com o professor de Ética e Filosofia da Unicamp, Roberto Romano. Para ele, Joaquim Barbosa (PSB) terá muitas dificuldades para se viabilizar, ainda que tenha aparecido muito bem na última pesquisa eleitoral. Romano cita a falta de experiência e traquejo político do ex-ministro do STF como os maiores impeditivos de sua candidatura. “Vou dizer uma heresia: assim como a ex-presidente Dilma Rousseff não tinha treino político nenhum, assim também é Joaquim Barbosa. Ele nunca exercitou a atividade política. Ele nunca pediu voto, nem para vereador, nem para coisa nenhuma. Isso é um empecilho muito grande numa campanha tão complicada como essa, onde todos os candidatos deverão procurar o eleitor, propondo coisas, pedindo votos e não sendo imperiais”, analisa.

Romano acredita que Ciro Gomes (PDT) terá mais condições de deslanchar na campanha do que Joaquim Barbosa, “se tiver o apoio das forças de centro e das forças da esquerda mais moderada”. Na entrevista concedida ao apresentador Haisem Abaki, ele ainda fala sobre uma “Marina ambígua”, o “PSDB dividido” e o vácuo no PT sem a liderança de Lula. Ouça no player acima.

Confira ainda nesta edição uma análise sobre a transição de poder em Cuba, que deixa de ter um Castro na presidência, após mais de 60 anos, para ter um civil, Miguel Díaz-Canel. O que não significa uma mudança no teor da ditadura socialista, lembra o professor de Relações Internacionais da USP, Alberto Pfeifer, entrevistado no programa.

(Foto: Andre Dusek/Estadao)