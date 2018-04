Por Raphael Ramos

Após vitória por 1 a 0 diante do Paraná, segunda-feira, no Morumbi, na estreia da equipe no Campeonato Brasileiro, o atacante Everton deve ser confirmado oficialmente nesta terça-feira como reforço do São Paulo. O clube do Morumbi já depositou 50% do valor dos direitos federativos do jogador. A última etapa para o anúncio é a realização dos exames médicos. OUÇA: