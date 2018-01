Podcast São Paulo: Semana de clássico

O alívio do torcedor com a triunfo sobre o Vitória em Salvador no último domingo deve se refletir nas arquibancadas do Morumbi no próximo domingo, quando o time joga contra o Corinthians, às 11h.

A expectativa é de quebra de mais um recorde de público no Campeonato Brasileiro, com mais de 60 mil são-paulinos no estádio, em mais um clássico de torcida única.

Depois de três jogos sem vencer, a luta contra o rebaixamento ganhou um novo fôlego para o time de Dorival Junior. A diferença entre o 12º colocado na tabela (Sport) para o 18º (Coritiba) é de apenas dois pontos. O São Paulo está na 17ª posição com 27 pontos.

