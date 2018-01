Série Especial: A neutralidade na internet

A jornalista Carolina Ercolin apresentou nesta semana uma série especial sobre a neutralidade na internet. O material foi veiculado no podcast ‘Estadão Notícias’ e no ‘Jornal Eldorado’, da Rádio Eldorado (107,3 FM), que ela apresenta junto com Haisem Abaki, de segunda a sexta, das 6h às 9h. As reportagens entram no debate sobre quebrar ou não o princípio básico de que o acesso aos conteúdos na rede não pode sofrer qualquer tipo de priorização por parte dos provedores de internet.

O pontapé para a mudança foi dado nos Estados Unidos, sob o governo do republicano Donald Trump. As operadores brasileiras logo se ouriçaram para buscar um patamar parecido. Mas o governo, ao menos até agora, tem respeitado as balizas da neutralidade colocadas no Marco Civil.

Carolina Ercolin entrevista especialistas em diversas áreas para entender quais horizontes se colocam ao pensar em uma rede que não seja neutra. As portas para a inovação se abrem ou se fecham? Há ganho de eficiência com gerenciamento diferenciado? A decisão apenas favorece as grandes empresas? E, por fim, qual é a chance de o Brasil mexer neste vespeiro? Ouça os três capítulos da série nos players abaixo.

1º capítulo: O começo do fim da internet que conhecemos.

2º capítulo: A confusa decisão do fim da neutralidade nos Estados Unidos.

3º capítulo: Marco Civil da internet, o escudo brasileiro da pluralidade de vozes?