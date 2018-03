Tarso Genro: “Maior erro do PT seria declinar do processo eleitoral”; ouça no ‘Estadão Notícias’

Edição desta segunda-feira, 05, entrevista o ex-ministro da Justiça no segundo governo Lula e uma das figuras históricas do PT, Tarso Genro. Para ele, o partido não pode abrir mão de disputar a eleição presidencial em outubro, mesmo que a candidatura do ex-presidente Lula seja inviabilizada juridicamente. “Na minha opinião, o caminho só pode ser um: ter um candidato e participar das eleições, seja um candidato do PT, seja um candidato apoiado pelo campo que nós representamos”, afirmou. Ouça a entrevista completa no player abaixo.

Tarso evitou declarar qual deveria ser o “plano B” do PT, mas manifestou sua predileção pelo ex-prefeito de SP, Fernando Haddad. “Eu tenho sim uma visão que nós temos outros candidatos se o Lula não apontar o Wagner. Quem vai orientar isso certamente será o presidente. Todo mundo sabe as ligações que tenho, ligações políticas, afetivas e de gestão pública, inclusive, com o ex-prefeito Fernando Haddad, que me parece um dos quadros possíveis nestas circunstâncias”.

Para o ex-ministro, nem mesmo a realização das eleições estão garantidas neste ano no Brasil. “Ninguém pode deixar de considerar a possibilidade de que uma emenda constitucional, processada de maneira autoritária, e induzida por esses poderes, possa adiar as eleições. Isso pode ocorrer no País”, declarou. De acordo com Tarso, isso se daria por dois motivos: o medo de uma eventual vitória de Lula e a falta de um candidato viável no espectro do centro e da direita no Brasil. A entrevista conta com a participação do repórter de política do Estadão, Ricardo Galhardo.

