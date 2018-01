Tudo sobre o título do Corinthians: ouça no Estadão Esporte Clube!

De quarta força para a primeira: edição desta segunda-feira, 08, avalia os méritos do Corinthians na conquista de sua 28ª taça no Campeonato Paulista. Quem teria sido o principal protagonista do título? Fabio Carille? O atacante Jô? Acompanhe nos comentários de Robson Morelli, Marília Ruiz e César Sacheto.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O programa ainda destaca outros campeões regionais pelo Brasil, como Atlético-MG, Flamengo, Novo Hamburgo, Chapecoense…Ouça, assine e compartilhe!

Interatividade

Agora, você pode participar com sugestões e comentários em nossa produção de podcasts. Aguardamos o seu e-mail no seguinte endereço: podcast@estadao.com