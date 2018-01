Aeroporto do Galeão tem promoção em lanches para inglês ver

Por Danielle Villela

Se fossem depender das opções com preços promocionais, os frequentadores do Aeroporto Internacional do Galeão, no Rio, teriam que fazer uma dieta a base de pão de queijo e café expresso. Uma ação promocional envolvendo 23 estabelecimentos comerciais distribuídos nos dois terminais do aeroporto oferece combos de comidas e bebidas a partir de R$ 9,90 desde a última sexta-feira, 19. A campanha “O Barato do RIOGaleão” poderia, no entanto, ser rebatizada de “O Barato para inglês ver”.

As opções disponíveis pelo valor promocional são limitadas e não incluem refeições. Quase a metade dos 38 combos que custam até R$ 9,90 envolvem a combinação de pão de queijo e café expresso. As demais variam entre pão na chapa, broa de milho, misto ou salgado, tendo como acompanhamento suco em lata, refrigerante ou mate. Um combo com uma fatia de pizza mussarela e um refrigerante de 300 ml é a opção mais substancial.

Em alguns estabelecimentos a promoção até representa um alívio para o bolso do consumidor. Na Deli 365, no Terminal 1, o combo com dois pães de queijo e um café expresso por R$ 9,90 sai mais barato do que o croissant, que custa R$ 13. O estabelecimento oferece também ciabattas recheadas (R$ 19 cada), baguetes (R$ 17) e saladas (R$ 22). O restaurante Frango Assado Express, no Terminal 2, oferece o combo com uma coxinha e um suco em lata por R$ 9,90. Fora do preço promocional, o salgado sozinho custa R$ 6,90.

“Um cafezinho aqui dentro do aeroporto custa mais de R$ 5, enquanto lá fora sai por R$ 3 ou R$ 3,50. Mesmo com essa promoção, o que eles oferecem é ridículo”, afirmou o aposentado Ildes Souza, de 66 anos.

Refeição – Aqueles que fazem questão de uma refeição têm opções restritas nos dois terminais. No Terminal 2, dois dos restaurantes que aderiram à campanha “O Barato do RIOGaleão” oferecem buffet self-service por R$ 55 o quilo. Nos demais estabelecimentos, os pratos executivos custam em torno de R$ 30.

“Há pouquíssimas opções e R$ 30 é o mínimo que se gasta para uma refeição. Seria melhor se mais estabelecimentos oferecessem buffet self-service, principalmente para quem trabalha aqui”, disse Daniela Kuse, 42 anos, comissária.

No Terminal 2, os preços são ainda mais salgados. Um dos estabelecimentos oferece buffet self-service por R$ 75 o quilo. Se o consumidor enjoado do combo pão de queijo e café decidisse gastar os mesmos R$ 9,90 em uma refeição, teria que comer apenas 132 gramas.

“É inviável comer aqui todos os dias, o preço é normalmente caro”, afirmou Paulo César Estevez, 50, empresário que trabalha no Galeão e não estava sabendo da campanha promocional.

Opções – O aumento da oferta de estabelecimentos comerciais já era uma demanda crescente dos passageiros e trabalhadores do aeroporto, segundo identificou a concessionária RIOGaleão, com base em sugestões recebidas pela Central de Atendimento ao cliente.

“A ideia da campanha é estimular que os estabelecimentos criem ofertas atrativas aos passageiros do aeroporto, pois nosso objetivo principal é proporcionar um ambiente e uma experiência cada vez melhores para nossos clientes, o que passa pelo incremento da variedade e da qualidade dos estabelecimento comerciais”, disse Sandro Fernandes, diretor Comercial do RIOgaleão.

Cerca de 45 mil passageiros circulam diariamente pelo Galeão, o segundo mais movimentado aeroporto internacional do Brasil.