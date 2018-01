Aplicativo reúne dicas sobre produção musical no Estado do Rio

Um aplicativo que reúne informações sobre música no Estado do Rio de Janeiro, produzido pelo grupo cultural Ponte Plural e pelo Laboratório de Pesquisa em Cultura e Tecnologias da Comunicação (LabCult) da Universidade Federal Fluminense (UFF), será lançado no próximo dia 19. Batizada de Mapa Musical RJ, a ferramenta lista 700 endereços de casas de shows, espaços culturais, festivais, coletivos, estúdios e outros agentes culturais nas 93 cidades fluminenses e estará disponível também em site (www.mapamusicalrj.com.br).



A cerimônia de lançamento, no Teatro Sesi (Avenida Graça Aranha, 1, centro), incluirá a palestra gratuita “Circulação de shows em um mundo digital”, ministrada por Daniel Domingues, pesquisador musical envolvido no projeto.



O aplicativo, disponível para download gratuito na AppStore e no Google Play, vai oferecer informações sobre cursos de música, lojas de instrumentos musicais, estúdios de ensaio e de gravação, festivais de música, casas de show, festas populares, coletivos culturais, secretarias municipais de Cultura e empresas de sonorização, entre outros agentes culturais.



A iniciativa pretende dar visibilidade à produção cultural do Estado do Rio, estimular a circulação e o intercâmbio de informações entre artistas brasileiros e estrangeiros e fomentar negócios. “A proposta é que músicos e produtores utilizem os contatos e informações disponíveis no aplicativo para, por exemplo, agendar shows, trocar informações, obter orçamentos e conhecer as políticas públicas locais. Além disso, qualquer interessado pode se tornar um colaborador e indicar novos espaços da sua cidade”, disse Luiza Bittencourt, da Ponte Plural, que idealizou e desenvolveu o projeto.

“O aplicativo tem por objetivo ser um mediador que coloque em diálogo os novos atores da cadeia da música, em um momento em que o modelo de negócios desse setor busca novos caminhos. Apostamos que ele possa contribuir para a inclusão social e para a descentralização dos negócios musicais, ainda muito concentrados nas grandes cidades”, afirmou a professora Simone Pereira de Sá, do LabCult.



O projeto começou em 2011, quando a equipe da Ponte Plural mapeou cerca de 200 agentes culturais em 60 cidades do interior fluminense. No ano seguinte foi lançado outro mapeamento, desta vez de casas de shows e espaços culturais existentes no município do Rio. A lista chamava “Onde tocar no Rio de Janeiro?”.

Em 2014, a Ponte Plural firmou uma parceria com o LabCult, sob a coordenação da professora Simone, que já vinha desenvolvendo projetos de cartografia sonora e musical. Os sócios uniram forças para desenvolver a pesquisa “Cartografias Musicais’. Com o patrocínio do Ministério da Cultura e do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPQ), o projeto fez novo mapeamento do Estado do Rio e incluiu, além das casas de shows e espaços culturais, os festivais, coletivos, secretarias de Cultura, estúdios e variados agentes culturais.



Em 2015, o projeto ganhou novos patrocínios. Todos os dados obtidos na pesquisa ‘Cartografias Musicais’ foram incluídos no Mapa Musical RJ, que agora ganha site e aplicativo. Como o projeto é colaborativo e está em constante atualização, estima-se que até dezembro de 2015 chegue a 1.000 itens.



Até o final deste ano a Ponte Plural, também em parceria com o LabCult, lançará dois novos projetos que têm a ver com o Mapa Musical RJ: o “Nós de Rede”, primeira incubadora de redes culturais do Brasil, e a “Estação de Empreendedorismo Cultural”, incubadora de negócios criativos na área musical.