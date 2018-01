Arpoador terá show gratuito de bossa nova em homenagem ao Rio

O aniversário de 450 anos do Rio terá mais uma comemoração neste domingo, 25, às 18 horas, com show de bossa nova gratuito no Parque Garota de Ipanema, no Arpoador (zona sul). A Orquestra Sinfônica Arte Viva vai se apresentar com os convidados Baby do Brasil , Quarteto em Cy, Wanda Sá, Os Cariocas, Patrícia Mellodi e o saxofonista e flautista Paulo Rego.

Criada pelo maestro o pianista Amilson Godoy em 1996, a orquestra, formada por 40 músicos, abrirá o show com “Aquarela do Brasil”. Com os convidados, serão apresentados outros clássicos, como “Ela é carioca”, “Samba do avião”, “Garota de Ipanema”, “Desafinado” e “Eu sei que vou te amar”. Baby do Brasil, que, na edição deste ano do Rock in Rio, reviveu a parceria com Pepeu Gomes, desta vez cantará duas composições de Tom Jobim, “Só danço samba” e “Samba de uma nota só”.

A cidade completou 450 anos no dia 1° de março e as comemorações duram no ano inteiro. Em novembro e dezembro, haverá festivais de curta metragem e gastronomia, tour pelo centro, trilhas de aventura, exposições e show em comemoração do Dia do Samba, 2 de dezembro.