Bandeira do Brasil é hasteada na vertical na sede da CBF

Desde a hecatombe dos 7 a 1, na semifinal da Copa do Mundo de 2014, a CBF tem se esforçado em repetir que o futebol brasileiro continua de pé. Mas a prisão do ex-presidente da entidade José Maria Marin, a CPI do Futebol, as polêmicas envolvendo a arbitragem do Brasileirão e o fracasso da seleção na Copa América – aliado ao início cambaleante da disputa das Eliminatórias para a Copa do Mundo – não vem ajudando muito o discurso.

Pois nessa quinta-feira, dia de mais uma convocação da seleção, a “casa do futebol brasileiro” – expressão utilizada por alguns cartolas para se referir à sede da CBF – deu um jeito de colocar o Brasil em pé: a bandeira nacional foi hasteada na vertical.