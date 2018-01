Bandeira LGBT é hasteada no Consulado dos Estados Unidos

O diplomata norte-americano Randy Berry, que desempenha a função de enviado especial do governo dos Estados Unidos para direitos humanos da população LGBTI (lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros e travestis, na sigla em inglês), hasteou na tarde desta terça-feira (9) a bandeira arco-íris, um dos símbolos mais conhecidos do movimento, ao lado da bandeira dos Estados Unidos no Consulado Geral dos Estados Unidos no Rio de Janeiro, na região central da cidade. Ela ficará hasteada por uma semana.

O diplomata, que tem marido e dois filhos de 2 e 3 anos, está em viagem pela América Latina e pelo Caribe neste mês de junho (considerado Mês do Orgulho LGBT) para discutir direitos humanos dessa população e de outros grupos historicamente marginalizados.

No Brasil ele passou por Brasília, São Paulo (onde participou da Parada Gay, no último domingo) e pelo Rio. Ao chegar à capital fluminense, nesta terça, ele esteve na Cidade de Deus (comunidade da zona oeste do Rio), passou pelo Consulado, onde hasteou a bandeira, e depois participou de uma mesa redonda para debater os direitos do público LGBT.