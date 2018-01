Carnaval de rua do Rio só termina amanhã

O carnaval de rua do Rio só acaba amanhã. Hoje, o dia de folia tardia está começando com o bloco Quizomba, na Lapa, que se apresenta até as 15 horas. A expectativa é que passem por lá dez mil pessoas. Apesar de ser um lindo dia de praia, de céu limpo e muito calor, a Lapa está cheia. O público vai ouvir clássicos do samba, MPB, pop e rock. A madrinha é a cantora Roberta Sá.

Ainda hoje, a região central da cidade receberá o Vaca Atolada dos Embaixadores (Avenida Gomes Freira, às 16 horas), a Organização Bons Amigos (Largo da Prainha, às 17 horas) e o Berço do Samba (Rua dos Arcos, às 21 horas).

Na zona sul, desfilam o Sem Saída (Rua General Severiano, em Botafogo, às 16 horas), o Pela Saco (Praça Corumbá, em Botafogo, às 17 horas), o Bambas do Catete (Rua do Catete, às 17 horas), o Sufridos de Copacabana (Praça Manoel Campos da Paz, em Copacabana às 17 horas), o Bafafá (Posto 8, em Ipanema, às 17 horas), o Mulheres de Chico (Praia do Leme, às 17 horas) e o Ai que Vergonha (Praia de São Conrado, às 18 horas).

O maior deles é o Mulheres de Chico, que toca o repertório de Chico Buarque e espera 40 mil pessoas sob o pôr do sol do Leme. Todos os outros são blocos pequenos, o que dá mais conforto ao folião.

A saideira do carnaval é amanhã. É o dia do megadesfile do Monobloco, que deve levar 500 mil seguidores para seu novo endereço, a Avenida Presidente Vargas. O bloco comemora 15 anos e é um dos pioneiros da revitalização do carnaval de rua do Rio.

Este ano, a Prefeitura autorizou 456 blocos, que vêm tomando as ruas desde 31 de janeiro. Neste último fim de semana, são pelo menos 41, sendo 23 hoje e 18 amanhã.