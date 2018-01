Por Gabriel Sayão e Mariana Durão

Herdeira dos fundadores do extinto diário Correio da Manhã, Sybil Bittencourt, de 86 anos, pôs à venda o casario em estilo neocolonial erguido pela família ao longo dos anos 1920 e 1930 no bucólico Largo do Boticário, no Cosme Velho, zona sul do Rio.

A matéria completa você encontra aqui.