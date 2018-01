Infraestrutura para bicicletas vira negócio no Centro do Rio

Quem tem compromissos no centro do Rio e quer ir de bicicleta agora tem onde deixar a magrela e tomar banho. Em 2 de março foi inaugurado em um sobrado na Rua do Senado o Bike Rio Café, estacionamento para bicicletas com vestiários para os usuários se banharem. Estacionar a bicicleta das 7h às 19h e tomar banho custa R$ 17. Sem banho, o estacionamento sai a R$ 13. Também é possível pagar por hora: a primeira custa R$ 4 sem banho ou R$ 6 com banho, e cada hora adicional sai por R$ 1,50. O pernoite das 19h às 7h custa R$ 8.

Quem tem compromissos no centro do Rio e quer ir de bicicleta agora tem onde deixar a magrela e tomar banho. Em 2 de março foi inaugurado em um sobrado na Rua do Senado o Bike Rio Café, estacionamento para bicicletas com vestiários para os usuários se banharem. Estacionar a bicicleta das 7h às 19h e tomar banho custa R$ 17. Sem banho, o estacionamento sai a R$ 13. Também é possível pagar por hora: a primeira custa R$ 4 sem banho ou R$ 6 com banho, e cada hora adicional sai por R$ 1,50. O pernoite das 19h às 7h custa R$ 8.

A iniciativa foi do empresário Abelardo de Araújo Lima, de 53 anos, e seus irmãos Frederico, de 51, e Cláudio, de 49, todos habituados desde a infância a pedalar. “Temos recebido cerca de 20 bicicletas por dia. Para um negócio novo e inédito no Rio, é uma boa surpresa”, diz Frederico. “Tinha ciclista que pagava academia no centro só pra tomar banho, outros pagavam para usar o chuveiro numa casa de massagens, mas todos deixavam a bicicleta na rua, mesmo achando arriscado, por falta de opção.”

A ideia do negócio surgiu há três anos. “Abelardo morava em Macaé (norte fluminense), mas se mudou para o Rio e voltou a praticar ciclismo. Ele morava em Ipanema e trabalhava no centro. Um dia perguntei por que não ia trabalhar de bicicleta. ‘Porque não tem onde tomar banho e guardar a bicicleta’, o Abelardo respondeu. Logo pensamos: ‘Vamos abrir uma loja que ofereça isso’”, conta Frederico. “Convidamos nosso outro irmão e ele topou a sociedade”.