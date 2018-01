Centro do Rio terá passeio histórico guiado neste domingo

Quem estiver no Rio neste domingo (29) pode fazer um passeio histórico pelo centro e conhecer as origens da cidade. O projeto Rolé Carioca, realizado pelo Estúdio M’Ba Raká com patrocínio da Universidade Estácio de Sá e da Prefeitura do Rio, oferece a partir das 9 horas um roteiro guiado pelos professores William Martins e Rodrigo Rainha.

O passeio começa na Ladeira da Misericórdia, último vestígio do Morro do Castelo, demolido na década de 1920, quando o Rio foi submetido a uma intensa transformação urbana.

Dali o grupo vai passar pela Igreja Nossa Senhora de Bonsucesso, Igreja de Santa Luzia, Rua Santa Luzia, Biblioteca Nacional, Museu Nacional de Belas Artes, Rua da Carioca, Largo da Carioca, Rua Uruguaiana, Igreja de Nossa Senhora do Rosário e São Benedito dos Homens Pretos, camelódromo, Universidade Estácio de Sá, Rua Marechal Floriano, Igreja de Santa Rita, Avenida Rio Branco, Rua Dom Gerardo, Museu do Mar, Pedra do Sal, Morro da Conceição e Jardim do Valongo. Ao longo do passeio os professores vão contar curiosidades sobre a fundação da cidade.

Nos 13 passeios gratuitos promovidos até hoje, o projeto Rolé Carioca reuniu cerca de 2.500 pessoas. O último roteiro foi feito em janeiro na Praça XV e reuniu 200 pessoas.

