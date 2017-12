Céu na Terra e Bola Preta abrem sábado de carnaval no Rio

Setenta e sete blocos desfilarão no Rio de Janeiro neste Sábado de Carnaval. O maior e mais tradicional deles, o Cordão da Bola Preta, com 99 anos, levará pelo menos 1 milhão de pessoas pelo Centro do Rio. Mas o primeiro desfile será do Céu na Terra, que deve levar 10 mil foliões às 8h ao Largo dos Guimarães, no tradicional bairro de Santa Tereza, na região central do Rio de Janeiro.

São as seguintes as apresentações previstas, com os respectivos horários de início:

08:00 – Céu na Terra – Largo dos Guimarães – Santa Teresa

09:30 – Cordão da Bola Preta – Rua Primeiro de Março, entre Buenos Aires e Rosário – Centro

10:00 – Carrossel de Emoções – Av. Lúcio Costa c/ Érico Veríssimo – Barra da Tijuca

10:00 – Dois Pra Lá, Dois Pra Cá – Rua Álvaro Ramos, 11 Botafogo

10:00 – MultiBloco – Rua Dídimo, esquina com a Rua do Senado – Lapa

11:30 – Bloco do Show do Antonio Carlos – Rua do Russel, nº 434 – Glória

10:00 – Blocão da Barra– Praça São Perpétuo (Praça do Ó) – Barra da Tijuca

10:00 – Bloco da Favorita – Av. Atlântica, esquina com a Rua Julio de Castilhos- Copacabana

11:00 – Empolga às 9 – Avenida Atlântica, esquina com a Av. Rainha Elizabeth – Copacabana

11:00 – Escangalha! – Rua Orsina da Fonseca- Gávea

10:00 – Sem Saidinha – Praça Alex Schumacher Bastos – Botafogo

12:00 – Verde e Branco do Zumbi – Rua Peixoto de Carvalho – Zumbi

13:00 – Na Pressão Eu Vou – Avenida Cesário de Melo com Coronel Agostinho – Campo Grande

12:00 – Maravilhas do Porto- Largo São Francisco da Prainha- Saúde

13:00 – Bloco do Tamanco – Rua D, 19 – Padre Miguel

13:00 – Zazumba (Cabloco Muderno) – Praça Barão de Drummond – Vila Isabel

14:00 – Fogo na Cueca – Rua Anita Garibaldi 60- Copacabana

15:00 – Fome Zero – Rua Domingos Fernandes – Madureira

15:00 – Os 300 -Largo da Tapiranga – Padre Miguel

15:00 – Sou Cheio de Amor– Avenida Lucio Costa, em frente ao Posto 10 – Recreio

15:00 – Terreirada Cearense – Quinta da Boa Vista São Cristóvão

14:00 – Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko – Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 – Barra

15:00 – Bloco do Barbas – Rua Assis Bueno, esquina com Arnaldo Quintela – Botafogo

15:00 – Ulalá Balancê – Avenida Atlântica, altura do Posto 6 – Copacabana

16:00 – Afro Dan Ara – Boulevard 28 de Setembro, esquina com Visconde de Abaeté – Vila Isabel

16:00 – Estrelinhas da Penha – Rua Aimoré 180- Penha

16:00 – Olha Pá Mim – Praça Afonso Pena = Tijuca

16:00 – Os Monarcas – Praça Jerusalém – Jardim Guanabara

16:00 – Pragradar as Criancinhas – Rua Nova (ex-Rua 4), esquina com Estrada da Gávea – Rocinha

16:00 – Turma do Gato Futebol e Samba – Rua Djalma Dutra, nº 119 Pilares

17:00 – Diversão Brasileira – Praça Xavier de Brito- Tijuca

18:00 – Cordão Alegria da Tijuca – R. Afonso Pena, entre Haddock Lobo e Doutor Satamini Tijuca

18:00 – Harmonia de Copacabana -Avenida Atlântica esquina daSiqueira Campos Copacabana

15:00 – Baile do Guri – Praça da Merck- Taquara

15:00 – Os Imóveis – Rua Souza Lima, em frente ao nº 121 – Copacabana

15:00 – Se Não Guenta, Por Que Veio? – Rua Guaxupé c/ Rua Uruguai – Tijuca

16:00 – Carioca da Gema – Rua dos Arcos, 24 – em frente à Fundição Progresso – Lapa

16:00 – Fala Que´u Te Escuto – Rua da Glória c/ Rua Cândido Mendes – Glória

16:00 – Unidos da Ribeira – Praça Iaiá Garcia – Ribeira

17:00 – Banda Carnavalesca de Madureira – Travessa Almerinda Freitas – Madureira

17:00 – Ciganas Feiticeiras de Olaria – Rua Paranhos, esquina com João Rego- Olaria

17:00 – Na Hora Que Se Vê– Praia da Rosa, em frente ao Governador Iate Clube- Tauá

17:00 – Rebarbas – Praça Mauro Duarte – Botafogo

17:00 – Toco – Praia do Flamengo 340 (campo de terra) – Flamengo

18:00 – Hora Certa de Cavalcante – Rua Silva Vale (Campo do Mangueirão)- Cavalcante

19:30 – Unidos da Travessa Miracema – Travessa Miracema -Méier

16:00 – Do Vinil ao K7 – Quiosque Bella Carioca (Parque de Madureira) – Madureira

17:00 – Aconteceu – Largo das Neves – Santa Teresa

17:00 – Esquenta de Padre Miguel – Rua Figueiredo Camargo – Padre Miguel

17:00 – Essa Parada do Lins – Rua Lins de Vasconcelos 178- Lins de Vasconcelos

17:00 – Os Mariocas – Praça dos Estivadores- Centro

17:00 – Pode Vir Que Tem – Rua Juiz Jorge Salomão- Engenho Novo

17:30 – Banda de Ipanema – Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro- Ipanema

18:00 – Amigos da Esquina – Rua 2 de fevereiro, com Pernambuco e Dr. Bulhões- Engenho de Dentro

18:00 – Amigos do Catete – Rua Dois de Dezembro, esquina com Rua do Catete – Catete

18:00 – Amigos do Wilson Alicate – Rua São Valetim, com Joaquim Palhares- Praça da Bandeira

18:00 – Banda do Mackenzie – Rua Dias da Cruz, 561- Méier

18:00 – Banda do Méier – Rua Constança Barbosa, nº 12- Méier

18:00 – Cordão do Prata Preta – Praça Coronel Assumpção (Praça da Harmonia) – Gamboa

18:00 – Pinta Mas Não Borra – Rua Voluntários da Pátria, nº 34 – Botafogo

18:00 – Vamos que Vamos – Vila São João – Campo Grande

19:00 – Alegria da Mangueira – Campo da UPP Mangueira – Rua Visconde de Niterói- Mangueira

19:00 – Chora 10 – Rua São Miguel, 430- Tijuca

19:00 – Seu Kuka – Largo Irma Maria Marta Ward- Grajaú

20:00 – Amigos da Joaquim Méier – Rua Joaquim Méier, 213 – Méier

18:00 – Coração das Crianças – Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea- Rocinha

18:00 – Unidos do Chapadão – Travessa dos Campeões – Ramos

19:00 – Bloco do Teimoso – Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro – Pedra de Guaratiba

19:00 – Estica do Flamengo – Praça Sandro Moreira – Flamengo

19:00 – Sacode Mangueira – Rua Visconde de Niterói, em frente a Alcoa – Mangueira

20:00 – Rebloco – Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea – Rocinha

20:00 – Xupa Queu Gamo – Praça Parque Leopoldina Bangu

20:00 – Me Leva que Eu Vou– Rua Teixeira Campos com Rua Manuel Torres – Santíssimo

21:00 – Tigres do Coqueiro – Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro – Pedra de Guaratiba

20:00 – Cantinho do Urubu – Estrada do Portela, em frente ao nº 350- Madureira

20:00 – Confetes e Serpentinas – Praça Dr. Raul Capello Barrozo- Pedra de Guaratiba

21:00 – Alegria de São Bento – Rua Silva Cardoso c/ Rua da Usina- Bangu