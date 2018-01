Começam interdições no trânsito para a passagem de carros alegóricos

O trânsito no Centro do Rio começa a ser interditado nesta quinta-feira, 12, para a passagem de carros alegóricos. Como muitas vias já estão interrompidas por conta das obras do Veículo Leve sobre Trilhos (VLT), a recomendação da prefeitura é para que o Centro seja evitado nos próximos dias. A Polícia Federal já anunciou que não haverá expediente na superintendência, na região portuária, nesta sexta-feira, 13, por causa das interdições.

Às 23h, o trânsito será interrompido na Via Binário. Uma hora mais tarde, a pista Central da Avenida Presidente Vargas será interditada no sentido Praça da Bandeira. A previsão é que todos os carros alegóricos já estejam na Presidente Vargas às 6 horas para que a Binário possa ser reaberta.

A partir das 17 horas de sexta-feira, começarão as interdições principais: o trânsito será interrompido na Presidente Vargas a partir da Avenida Francisco Bicalho e da Praça da Bandeira. As demais vias do entorno do Sambódromo também estarão fechadas. O estacionamento está proibido em 51 trechos ao redor da passarela do samba entre sexta-feira, 13, e quarta-feira, 18. A listagem completa e as rotas alternativas podem ser consultada na página da prefeitura.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

A recomendação é para que as pessoas que forem assistir aos desfiles deem preferência ao transporte público. O metrô funcionará ininterruptamente entre as 5h de sexta-feira, 13, e as 23h de terça-feira, 17. Táxis terão acesso à Sapucaí para desembarque de passageiros somente até as 22 horas. Depois disso, os motoristas terão de seguir para os dois bolsões de embarque criados para o carnaval: um na Rua Frei Caneca, esquina com Rua do Riachuelo, e o outro no Largo do Estácio.

O carnaval deve atrair quase um milhão de turistas para a cidade. A previsão é de que eles movimentem R$ 1 bilhão.