Como fiz para deixar de ser enganado pela temperatura

Não faz muito, a notícia estava lá, publicada no site da BBC Brasil: “O próximo verão promete ser um dos mais insuportáveis de todos os tempos no Brasil, com as temperaturas ultrapassando facilmente os 40°C por vários dias seguidos nos locais tradicionalmente mais quentes, como Rio de Janeiro, Piauí e Tocantins”. O verão começa só na próxima semana, mas a previsão já se confirma.

Na terça-feira (15), termômetros espalhados por alguns pontos do Rio marcavam 40°C às 14h.

Calma que piora: como 40°C no Rio deixou de ser novidade desde que a Fernanda Abreu resolveu transformar isso em música, os institutos de meteorologia resolveram inovar e criaram a figura da sensação térmica. Assim, na mesma terça-feira dos 40°, o Alerta Rio, órgão da prefeitura que faz medições climáticas na capital fluminense, informou que “a sensação térmica chegou a 47,4°C, superando a previsão inicial de 45°C”. Já o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) foi mais misericordioso e informou que “a sensação térmica atingiu os 43°C na região central da cidade”.

Sei que há uma explicação científica para a temperatura do termômetro ser diferente da famosa sensação térmica. Segundo consta, a diferença se deve a fatores que afetam a transferência de calor entre o corpo e o ar, como a umidade, densidade e a velocidade do vento. Independente disso, o fato é que a temperatura no Rio sempre é maior do que aquela registrada nos termômetros de rua.

Por isso que, seguindo aquela máxima que diz que não basta ser honesto, é preciso parecer honesto, há alguns meses eu tomei a decisão de trocar a escala de temperatura do termômetro do meu computador. Em vez de Celsius, ele agora mostra a temperatura em graus Fahrenheit, que numericamente apresenta dígitos mais expressivos (pra efeito de comparação, nesse sistema a temperatura de congelamento da água é 32°, ante 0° no Celsius). Assim, eu saio todas as manhãs já sabendo que o tempo lá fora está marcando 75 ou 80 graus.

Tem me parecido mais adequado.