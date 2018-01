Confira opções de lazer grátis para o domingo de sol e calor no Rio

Neste domingo (12), o Rio deve ter sol e calor – a temperatura, em pleno inverno, deve chegar a 31°C, segundo o instituto de meteorologia Climatempo. A praia é a primeira opção de quem pensa em programas ao ar livre, mas há vários outros passeios recomendados.

O Aterro do Flamengo é um dos lugares mais frequentados em domingos e feriados. Em meio aos jardins gramados é possível caminhar, andar de bicicleta (uma dica é alugar uma do Bike Rio; mais informações no site http://www.mobilicidade.com.br/bikerio.asp), fazer ginástica e até promover piqueniques. O Aterro se estende da praia de Botafogo, na zona sul, até o aeroporto Santos Dumont, no centro. Ao todo tem 1,2 milhão de metros quadrados. O trecho que concentra mais opções de lazer é chamado Parque do Flamengo e fica no bairro de mesmo nome.

Como aos domingos e feriados o trânsito é interrompido na pista mais próxima da praia das avenidas que contornam boa parte da orla da zona sul, outra sugestão é caminhar à beira da praia, entre Copacabana, Ipanema e Leblon. Essa área também fica lotada de moradores e turistas andando de bicicleta, de carrinhos motorizados, a pé, fazendo ginástica ou mesmo simplesmente tomando sol. Também é possível aproveitar os quiosques (muitos com música ao vivo a partir da tarde), à beira da areia, e os restaurantes, do lado oposto à praia, mas com vista privilegiada.

Quem buscar aventura e exercício pode fazer trilhas. Uma das mais conhecidas (e menos difíceis) fica no morro da Urca, no bairro de mesmo nome, vizinho de Copacabana e Botafogo, na zona sul. Ela parte do Caminho Cláudio Coutinho e segue até o topo do morro. Quem preferir fazer menos esforço pode optar pelo próprio Caminho, que é calçado e oferece magnífica vista.

Outra trilha muito frequentada é do morro Dois Irmãos, no Vidigal, uma comunidade da zona sul. Do alto é possível ver as praias do Leblon, de Ipanema e Copacabana, a Lagoa Rodrigo de Freitas, a Gávea, o Cristo Redentor, a comunidade da Rocinha e o bairro de São Conrado. O trajeto até lá demora cerca de 50 minutos.