Confira sete opções de eventos-teste olímpicos ao ar livre no Rio

O calendário de eventos-teste para a Olimpíada foi atualizado pelo Comitê Rio-2016 na última quarta-feira. Entre as 44 competições, sete vão ocorrer ao ar livre. A primeira delas é de triatlo, marcada para 1º de agosto deste ano, no Forte de Copacabana. Em seguida, serão realizadas as provas de remo, vela, ciclismo de estrada, maratona aquática, canoagem e marcha atlética.

Todas essas disputas, de nível mundial, poderão ser acompanhadas de graça e estarão concentradas próximas a alguns dos principais pontos turísticos da cidade, ao redor de Copacabana.

Confira, abaixo, a data de todos os eventos-teste:

Voleibol – 14 a 19 de julho de 2015 – Maracanãzinho

Triatlo/ Paratriatlo – 1º e 2 de agosto de 2015 – Forte de Copacabana

Remo – 05 a 09 de agosto de 2015 – Estádio da Lagoa

Hipismo – 06 a 09 de agosto de 2015 – Centro Olímpico de Hipismo

Vela – 15 a 22 de agosto de 2015 – Marina da Glória

Ciclismo de Estrada – 16 de agosto de 2015 – Forte de Copacabana

Maratonas Aquáticas – 22 e 23 de agosto de 2015 – Forte de Copacabana

Vôlei de Praia – 1º a 06 de setembro de 2015 – Arena de Vôlei de Praia

Canoagem Velocidade/ Paracanoagem – 04 a 06 de setembro de 2015 – Estádio da Lagoa

Tiro com arco/ Tiro com arco paralímpico – 15 a 22 de setembro de 2015 – Sambódromo

Ciclismo BMX – 03 e 04 de outubro – Centro Olímpico de BMX

Ciclismo Mountais Bike – 11 de outubro – Centro de Mountain Bike

Bocha – 12 a 14 de novembro de 2015 – Riocentro

Tênis de mesa – 18 a 21 de novembro de 2015 – Riocentro

Pólo Aquático – 18 a 22 de novembro de 2015 – Centro Aquático Julio de Lamare

Hóquei sobre Grama – 24 a 28 de novembro de 2015 – Centro Olímpico de Hóquei

Badminton – 24 a 29 de novembro de 2015 – Riocentro

Canoagem Slalom – 26 a 29 de novembro de 2015 – Estádio de Canoagem Slalom

Golfe – 26 a 29 de novembro – Campo Olímpico de Golfe

Boxe – 1º a 06 de dezembro – Riocentro

Tênis/ Tênis em cadeira de rodas – 10 a 12 de dezembro de 2015 – Centro Olímpico de Tênis

Basquete – 15 a 17 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 1

Judô – 16 a 17 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 2

Halterofilismo – 19 a 22 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 2

Taekwondo – 23 a 24 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 3

Rugby em cadeira de rodas – 29 a 31 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 1

Luta Olímpica – 30 e 31 de janeiro de 2016 – Arena Carioca 2

Saltos Ornamentais – 19 a 24 de fevereiro de 2016 – Cetro Aquático Maria Lenk

Marcha Atlética – 28 de fevereiro de 2016 – A definir

Nado sincronizado – 02 a 06 de março de 2016 – Centro Aquático Maria Lenk

Rugby – 05 e 06 de março de 2016 – Estádio de Deodoro

Pentatlo Moderno – 10 a 14 de março de 2016 – Estádio de Deodoro

Ciclismo de Pista – 18 a 20 de março de 2016 – Velódromo Olímpico

Levantamento de Peso – 07 a 10 de abril de 2016 – Arena Carioca 3

Futebol – 09 de abril de 2016 –A definir

Natação – 12 a 16 de abril de 2016 – Estádio Aquático Olímpico

Tiro esportivo – 14 a 25 de abril de 2016 – Centro Olímpico de Tiro

Ginástica – 16 a 24 de abril de 2016 – Arena Olímpica do Rio

Natação Paralímpica – 19 a 23 de abril de 2016 – Estádio Aquático Olímpico

Esgrimo – 22 a 26 de abril de 2016 – Arena Carioca 3

Handebol – 29 de abril a 1º de maio de 2016 – Arena do Futuro

Goalball – 04 e 05 de maio de 2016 – Arena do Futuro

Atletismo – 13 a 15 de maio de 2016 – Estádio Olímpico

Atletismo Paralímpico – 17 a 21 de maio de 2016 – Estádio Olímpico –