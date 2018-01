Deguste salgadinhos de boteco, clássicos da culinária carioca

Encostar no balcão do botequim e escolher uma coxinha de galinha é uma cena tão tipicamente carioca que a nutricionista Ana Maria Gonçalves, pesquisadora da gastronomia brasileira, escolheu o salgadinho como um dos símbolos da culinária do Rio de Janeiro, no aniversário de 450 anos da cidade, comemorado em 1º de março.

O próprio bar da esquina é uma instituição carioca, lembra Ana, coordenadora do curso de Gastronomia do Centro Universitário IBMR (Instituto Brasileiro de Medicina de Reabilitação). “Às 5h da manhã, o carioca toma média com pão e manteiga no botequim. Mais tarde, tem joelho (enroladinho de queijo e presunto) com refresco. À tarde, coxinha de galinha ou bolinho de bacalhau. À noite, chope com linguiça. E sopa de ervilha, caldo verde ou canja de galinha para recuperar”, diz a nutricionista, lembrando que o boteco é uma adaptação carioca das boticas portuguesas, armazéns de venda de mantimentos que passaram a oferecer aperitivos e tira-gostos para a clientela. Pelo menos é o que se conta em qualquer roda de botequim.

Ana Maria ajudou o blog Estadão Rio a fazer um roteiro de salgados que se tornaram pequenas preciosidades da culinária carioca. Uma receita especial de coxinha de galinha foi preparada pelo chef e professor de Cozinha Clássica do IBMR David Eleutério. “Apesar das restrições a frituras e doces que se impõem hoje em dia, coxinha de galinha e pudim de Leite Moça são dois clássicos cariocas”, diz David.

SALGADINHOS IMPERDÍVEIS DO RIO

Cenourinhas de lombo de porco do Armazém São Thiago, o Bar do Gomes – ganharam o nome por causa do formato, mas são feitos com massa folheada recheada de lombo de porco. Sucesso absoluto em um dos bares mais charmosos da cidade.

Rua Áurea, 26, Santa Teresa – (21) 2232.0822

Segunda a sábado, de meio-dia à 1h. Domingo, de meio-dia às 22h.

Pasteis do Bar Urca – melhores ainda se degustados na famosa mureta, de frente para a Baía de Guanabara

Rua Cândido Gaffrée, 205 – (21) 2295.8744

Segunda a sexta, de 6h30 às 23h. Sábado, de 8h às 23h. Domingo, de 8h às 20h.

Coxinha creme da Confeitaria Colombo – coxa ou sobrecoxa de galinha cozida, envolta em molho branco, empanada e frita. Alternativa à coxinha tradicional e deliciosa opção da centenária casa carioca.

Rua Gonçalves Dias, 32, centro – (21) 2505.1500

Segunda a sexta, de 9h às 19h30. Sábado, de 9h às 17h.

Bolinho de bacalhau do Cantinho das Concertinas – aos sábados, o restaurante do português Carlos Cadavez é palco de uma grande festa lusa

Rua Capitão Félix, 110 – rua 16, loja 11, Benfica (Centro de Abastecimento do Estado da Guanabara – Cadeg) – (21) 2580-4326

Segunda a sábado, de 6h30 às 17h

Risole e empada de camarão do Caranguejo – sucessos entre os petiscos da casa, localizada em uma movimentada esquina de Copacabana

Rua Barata Ribeiro, 711 – (21) 2235.1249

Segunda a domingo – das 8h até 1h ou 2h, dependendo do movimento

Bolinho de feijoada do Aconchego Carioca – vale a pena enfrentar fila para provar esta e outras delícias da chef Katia Barbosa.

Rua Barão de Iguatemi, 379, Praça da Bandeira – (21)2273.1035

Terça a sábado, de meio-dia às 23h30. Domingo, de meio-dia às 17h30

RECEITA – COXINHA DE GALINHA

Diz a lenda que o salgadinho foi criado por cozinheiros da realeza para atender aos filhos da Princesa Isabel, que adoravam coxa de galinha, assim como o resto da família. Em vez de apenas duas coxas por galinha, inventaram uma forma de aproveitar a ave inteira, copiando o formato. A receita original é feita com galinha e não frango.

Ingredientes

2 kg de galinha em cubos

500 ml de caldo de galinha

250 gramas de tomates sem pele, cortados em cubinhos

salsa picada (pode ser substituída por manjericão picado)

cebolinha picada

150 gramas de cebola cortada em cubinhos

dois alhos picadinhos

40 ml de azeite

150 gramas de farinha de trigo

20 gramas de manteiga

pimenta dedo de moça a gosto

Para empanar:

500 ml de óleo de soja

200 gramas de farinha de trigo

2 ovos

300 gramas de farinha de rosca

– Temperar a galinha com sal e pimenta e saltear com azeite; reservar

– Refogar a cebola e o alho na mesma panela

– Acrescentar o tomate

– Retornar a galinha, adicionar o caldo e cozinhar até ficar macio

– Retirar a galinha, desfiar e adicionar a salsinha e cebolinha picadas; reservar

– Coar o caldo sobre uma panela e reservar

– Adicionar a manteiga ao caldo coado e ferver

– Fora do fogo, adicionar a farinha de uma vez, mexendo sempre. Retornar ao fogo lento e cozinhar até que a massa fique lisa e desgrude da panela. Retirar da panela e ajustar com sal e pimenta

– Deixar esfriar, rechear a massa com a galinha desfiada, fazendo as coxinhas

– Passar na farinha de trigo, nos ovos e na farinha de rosca e fritar