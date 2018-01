Despedida do Carnaval 2016 terá 103 blocos nesta terça no Rio

O Bloco das Carmelitas desfila pela segunda vez no Carnaval 2016 hoje – a primeira foi na sexta-feira anterior ao início da festa. Dez mil foliões são esperados para percorrer as ruas do bairro de Santa Teresa, na região central do Rio de Janeiro. Uma lenda que envolve o bloco explica os dois desfiles que o Carmelitas faz todo ano, desde sua fundação, em 1990. Ela fala de uma freira que, supostamente, deixaria o claustro em um convento no bairro no início da festa e só voltaria na terça de carnaval. Neste ano, a tradição vai se renovar a partir das 10h de hoje.

Outros 102 blocos desfilarão hoje no Rio. O público esperado pela Riotur, estatal municipal encarregada do setor de turismo, é de pelo menos 502 mil pessoas. Confira a lista de desfiles de hoje:

Bloco Bairro Início Concentração Carmelitas Santa Teresa 10:00 Largo do Curvelo Batuke de Batom Ribeira 10:00 Praça Iaiá Garcia A Rocha da Gávea Gávea 10:00 Praça Santos Dumont Vagalume O Verde Jardim Botânico 10:00 Rua Jardim Botânico, esquina com Rua Pacheco Leão Bloco do Trio Barra da Tijuca 11:00 Avenida Lúcio Costa, em frente a Av. Érico Veríssimo Banda do Bairro de Fátima Bairro de Fátima 11:00 Praça Presidente Aguirre Cerda Banda do Jorge Centro 11:00 Buraco do Lume (Avenida Nilo Peçanha) Alegria do Guarabu Jardim Carioca 11:00 Rua Luis Gomes (Pedreira) Tô na Brisa de Guaratiba Guaratiba 11:00 Praia da Brisa Bagunça Meu Coreto Laranjeiras 11:00 Praça São Salvador Sobrinhos do Tio Bio Leblon 11:00 Rua Ataulfo de Paiva, esquina com Rua Rainha Guilhermina Cheiro na Testa Santa Teresa 13:00 Largo dos Guimarães Esquina Chic Padre Miguel 13:00 Rua X, esquina com Rua Figueiredo Camargo Bloco da Gold Barra da Tijuca 14:00 Avenida Lúcio Costa, em frente a Av. Érico Veríssimo Eu Sou Normal, mas o Côco é Loko Barra da Tijuca 14:00 Av. Lúcio Costa, em frente ao nº 2.940 – Quiosque Côco Loko Cardosão de Laranjeiras Laranjeiras 14:00 Rua Cardoso Júnior, esquina com Rua das Laranjeiras Bloco dos Cachaças Barra da Tijuca 15:00 Avenida Lucio Costa, em frente ao nº 3604 – Calçadão da praia Entorta, mas não cai Barra da Tijuca 15:00 Avenida Lúcio Costa, em frente ao nº 4.000 Fome Zero Madureira 15:00 Rua Domingos Fernandes Orquestra Voadora Aterro 15:00 Aterro do Flamengo, altura da Praça Luis de Camões – Coreto Modernista É Tudo ou Nada?! Botafogo 15:00 Rua Humaitá, nº 80 Os Imóveis Copacabana 15:00 Rua Souza Lima, em frente ao nº 121 Mocidade Dependente de Deus Flamengo 15:00 Praia do Flamengo, nº 72 Rio Maracatu Ipanema 15:00 Avenida Vieira Souto, em frente ao Posto 8 Bloco dos Patifes Praça Seca 16:00 Rua Trairi Bloco do Rock Centro 16:00 Praça Tiradentes Acadêmicos dos Arcos Lapa 16:00 Travessa do Mosqueira, esquina com Rua Visconde de Maranguape Se Me Der, Eu Como! Tijuca 16:00 Praça da Medalha Milhagrosa Mulheres da Vila Vila Isabel 16:00 Boulevard 28 de Setembro, esquina com Rua Gonzaga Bastos Banda do Peru Pelado Copacabana 16:00 Avenida Atlântica, esquina com República do Peru Banda Sá Ferreira Copacabana 16:00 Avenida Atlântica, esquina com Sá Ferreira Cabeça de Chave Copacabana 16:00 Rua Duvivier, nº 40 Katuka Que Ela Pula Copacabana 16:00 Rua Euclides da Rocha, em frente ao 421 Empurra que Pega do Leblon Leblon 16:00 Avenida Ataulfo de Paiva, entre Bartolomeu Mitre e João Lira Pragradar as Criancinhas Rocinha 16:00 Rua 1, esquina com Estrada da Gávea (altura do nº 250) Dragões da Riachuelo Bairro de Fátima 17:00 Rua Conselheiro Josino, entre a Rua Henrique Valadares e a Rua Washington Luiz Visita Fofoqueira Centro 17:00 Praça Coronel Castelo Branco Bloco dos Primos Paquetá 17:00 Praça de São Roque Bambas do Curuzu São Cristóvão 17:00 Rua Curuzu, nº 80 Fiquei Firme da Favela Saúde 17:00 Praça Américo Brum Amigos da Onça Cocotá 17:00 Praça Manoel Bandeira Rebola Preta de Cascadura Cascadura 17:00 Rua Florentina Beijo Quente Fazenda Botafogo 17:00 Rua Maurício de Lacerda Ninho dos Cobras Madureira 17:00 Rua Carvalho de Souza, embaixo do Viaduto de Madureira Embaixada do Jacaré Penha Circular 17:00 Avenida Lobo Júnior, nº 2000 (Viaduto da Penha) Vem Comigo Vila Kosmos 17:00 Rua Itacambira, esquina com Avenida Meriti Furukuteu Riachuelo 17:00 Rua Francisco Bernardino Bonecas Deslumbradas de Olaria Olaria 17:00 Rua Conselheiro Paulino, nº 567 Boca Miúda Santa Cruz 17:00 Avenida Canal ME Só Pra Ver No Que Vai Dar Botafogo 17:00 Rua Arnaldo Quintela, esquina com Oliveira Fausto Largo do Machado, Mas Não Largo do Copo Catete 17:00 Largo do Machado Bloco do UHH! Copacabana 17:00 Praça Serzedelo Correa Clube do Samba Copacabana 17:00 Avenida Atlântica, entre a Rua Sá Ferreira e a Rua Almirante Gonçalves Cachorro Cansado Flamengo 17:00 Praça José de Alencar Banda da Glória Glória 17:00 Rua da Glória, esquina com Rua Candido Mendes Meu Bem, Volto Já. Leme 17:00 Avenida Princesa Isabel, altura da Barata Ribeiro Banda de Ipanema Ipanema 17:30 Rua Jangadeiros, esquina com Gomes Carneiro Agitoê Centro 18:00 Rua do Teatro Enxota que Eu Vou Centro 18:00 Praça Tiradentes Banda da Amizade Lapa 18:00 Rua Tadeu Kosciusco Banda da Inválidos Lapa 18:00 Rua dos Inválidos, entre Av. Mem de Sá e Henrique Valadares Banda das Quengas Lapa 18:00 Av. Mem de Sá, entre a Praça da Cruz Vermelha e a Rua Carlos de Carvalho Banda do Largo da 2ª Feira Tijuca 18:00 Rua Conde de Bonfim, 25 Banda Haddock Tijuca 18:00 Rua Afonso Pena, nº 10 A Rocha da Vila Vila Isabel 18:00 Rua Rocha Fragoso, nº 7 Varandão de Vila Isabel Vila Isabel 18:00 Rua Rocha Fragoso, esquina com Boulevard 28 de Setembro Block`n Roll Ribeira 18:00 Praça Iaiá Garcia Boi de Anchieta Anchieta 18:00 Praça Nazaré Xixi no Balde Oswaldo Cruz 18:00 Praça Paulo da Portela Vai Barrar? Nunca! Penha 18:00 Rua Cajá Acadêmicos do Engenho de Dentro Engenho de Dentro 18:00 Rua Venâncio Ribeiro, 585 Banda do Méier Méier 18:00 Rua Constança Barbosa, nº 216 Virilha de Minhoca Bangu 18:00 Rua Fonseca, nº 1.064 Bafo do Peru Padre Miguel 18:00 Largo da Tapiranga Desculpa pra Beber Botafogo 18:00 Estacionamento da Cobal do Humaitá ASPA – Amigos da Sueca da Pedro Américo Catete 18:00 Rua Pedro Américo, nº 363 Banda da Freguesia Freguesia 19:00 Estrada dos Rios, entre a Rua Xingu e o Largo da Freguesia Guri da Merck Taquara 19:00 Praça Albert Sabin (Praça da Merck) Fecha Bar Paquetá 19:00 Praia José Bonifácio Foliões do Verdun Grajaú 19:00 Largo do Verdun Banda da Saens Pena Tijuca 19:00 Rua Desembargador Izidro, nº 4 Bloco da Vaca de Brás de Pina Brás de Pina 19:00 Largo Tenente Valdomiro Banguçando o Coreto Bangu 19:00 Rua Abaeté, esquina com Rua Francisco Real Bloco do Boi “Só Falta Você!” Pedra de Guaratiba 19:00 Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro Unidos do Beco da Macumba Santa Cruz 19:00 Praça da Rua dos Jesuítas Lama o Bloco Sepetiba 19:00 Rua da Floresta, 908 Último Gole Lagoa 19:00 Parque dos Patins Coração das Crianças Rocinha 19:00 Rua Nova (antiga Rua 4), esquina com Estrada da Gávea Turma do Copo Paquetá 20:00 Praia José Bonifácio Turma do Copo Paquetá 20:00 Praia José Bonifácio Elymar pra Pular Madureira 20:00 Rua Carvalho de Souza, embaixo do Viaduto de Madureira Bloco do Diabão Inhaúma 20:00 Rua Icamiabas Sangue Bom Inhaúma 20:00 Praça 24 de Outubro União de Inhaúma Inhaúma 20:00 Rua Canitar, nº 827 Bloco do Limão Jardim América 20:00 Praça Andrade Neves Bloco da Coroinha Pedra de Guaratiba 20:00 Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro Me Leva que Eu Vou Santíssimo 20:00 Rua Teixeira Campos, esquina com Rua Manuel Torres – em frente a Estação de Santíssimo Raiz da Posse Santíssimo 20:00 Estrada dos 7 Riachos, em frente ao lote 10 O Tubarão Folia Barra de Guaratiba 21:00 Estrada Roberto Burle Max, Praia de Guaratiba Bloco do Teimoso Pedra de Guaratiba 21:00 Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro Boêmios do Catruz Pedra de Guaratiba 21:00 Rua Barros de Alarcão – Praça São Pedro Bohêmios de Irajá Irajá 22:00 Av. Monsenhor Félix, Largo de Vaz Lobo Mocidade Unida de Magalhães Bastos Magalhães Bastos 23:00 Estrada General Canrobert da Costa, esquina com Rua Carinhanha