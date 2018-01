Dia de Chico Buarque e pedidos de casamento no carnaval carioca

O penúltimo dia do carnaval carioca terminou ao som de Chico Buarque e de frente para o mar. As 30 batuqueiras do Mulheres de Chico subiram ao palco montado na praia do Leme um pouco depois das 17h, quando o público já lotava a areia. Em homenagem aos 450 anos do Rio o grupo abriu espaço no repertório para músicas de outros compositores que retrataram a cidade, como Tom Jobim. No mesmo horário o bloco Bafafá animou o pós-praia das areias do Posto 9, em Ipanema.

À tarde o sol forte não intimidou os foliões determinados a aproveitar a festa até o último bloco. Os duzentos ritmistas do Quizomba levaram 17 mil pessoas à Lapa. Misturando samba, funk, rock e pop, o bloco tocou enredos clássicos das escolas de samba cariocas, passou por Nirvana e arriscou a estourada Happy, sucesso do americano Pharrel Williams em 2014. A animação acabou em ressaca para 21 foliões flagrados por agentes da Prefeitura fazendo xixi em público. Todos foram multados em R$ 170 pela Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

O clima de sol, praia, samba e cerveja inspirou os corações dos súditos de Momo. Fantasiado de “sapo-príncipe”, Alexandre Bittencourt pediu a namorada “princesa” Mariana Lopes em casamento em cima do trio elétrico do Quizomba. Já o casal Flávio Ferreira e Lilían Turlão assumiu o compromisso no Mulheres de Chico, mesmo bloco em que ficou junto pela primeira vez, em 2010.

Amanhã o Rio fecha o carnaval com os últimos 18 dos 456 blocos autorizados a desfilar pela Prefeitura em 2015. O Monobloco comemora seus 15 anos no Centro, para onde deve arrastar 500 mil pessoas. Na zona sul estão programados blocos como o Fofoqueiros de Plantão (Rua Jardim Botânico esquina com Pacheco Leão, Jardim Botânico, às 10h), Conjunto Habitacional Barangal (Avenida Vieira Souto, Ipanema, 11h), Boka de Espuma (Rua Marquês de Olinda, Botafogo, 17h) e Galinha do Meio-Dia (Avenida Vieira Souto, Ipanema, às 17h).