‘Dia do Badminton’ acontece neste sábado no Parque Olímpico

Com o intuito de divulgar o badminton, uma das modalidades esportivas que serão disputadas nos Jogos do Rio-2016, a federação mundial da modalidade (BWF, na sigla em inglês) organizou o “Dia do Badminton”. Neste sábado (4), 15 quadras estarão montadas em frente ao Parque Olímpico da Barra, onde instrutores ensinarão técnicas básicas da modalidade de forma gratuita.

Pouco popular no Brasil, o badminton é o segundo esporte mais praticado no mundo – é muito difundido na Ásia. “Há dois anos estamos realizando ações como esta para aproximar os brasileiros do badminton. Estamos preparados para atender o maior número de pessoas possível”, afirmou Maria Van Grichen, gerente de projetos da Federação Mundial de Badminton. “Todos poderão ver que o badminton, além de um esporte contagiante, é uma excelente atividade recreativa.”

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Praticado com uma raquete e peteca, os golpes dos atletas de badminton podem alcançar 400km/h. A modalidade fará sua estreia na Olimpíada nos Jogos deste ano. No Rio-2016, o Brasil será representado por Ygor Coelho e Lohaynny Vicente, que ocupam a 29ª e a 35ª colocação, respectivamente, no ranking olímpico.