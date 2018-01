Em teste, trem do VLT anda 4 quilômetros pela zona portuária

Um trem do Veículo Leve Sobre Trilhos (VLT) foi testado pela primeira vez na zona portuária carioca em um trecho de quatro quilômetros, do Santo Cristo até a Praça Mauá, na noite desta quinta-feira, 15. A composição utilizada amanheceu nesta sexta-feira, 16, na Praça Mauá, provocando curiosidade entre os pedestres.

Testado previamente na França, o trem estava posicionado desde julho de 2015 na Rua General Luís Mendes de Morais, em frente ao Terminal Rodoviário Padre Henrique Otte, no Santo Cristo. Na noite de ontem, atravessou a Via Binário do Porto, o Túnel Nina Rabha e a Avenida Rodrigues Alves até chegar à Praça Mauá, a uma velocidade de 5km/h.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

De acordo com o consórcio responsável pela obra, a operação comercial do VLT, que deverá circular entre o Aeroporto Santos Dumont e a Rodoviária Novo Rio, começará no primeiro semestre de 2016. Cada veículo tem 3,82 metros de altura, 44 metros de comprimento por 2,65 metros de largura, com capacidade para 420 passageiros.

Até o fim do ano, o Rio receberá cinco trens do VLT, fabricados na França. Ao longo de 2016, serão entregues outros 27 carros em produção no Brasil, por meio de acordo de transferência tecnológica.