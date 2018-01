Engenhão passa a se chamar Estádio Nilton Santos

A Prefeitura do Rio autorizou oficialmente o Botafogo a chamar o Engenhão de Estádio Nilton Santos. O clube alvinegro, que é o arrendatário do estádio até 2029, já vinha utilizando o nome de um dos maiores ídolos do clube informalmente desde o início do ano. No mês passado, o Botafogo solicitou à prefeitura a mudança oficial na nomenclatura e, nesta terça, o prefeito Eduardo Paes (PMDB), vascaíno, expediu ofício autorizando.

Inaugurado em 2007 para sediar os Jogos Pan-Americanos, o Engenhão recebeu o nome de Estádio Olímpico João Havelange – e, oficialmente, permanecerá desta forma. Mas o ofício expedido pela Prefeitura do Rio permite que o Botafogo adote Estádio Nilton Santos como nome fantasia enquanto o clube tiver o direito de explorar o local.

Com capacidade para 45 mil pessoas, o Engenhão foi reaberto parcialmente no sábado, 7, após quase dois anos de interdição. O estádio passa por reformas na cobertura e receberá 15 mil novos assentos ainda este ano a fim de sediar as provas de atletismo dos Jogos Olímpicos de 2016.