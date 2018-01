Faltou futebol nas semifinais do Campeonato Carioca

O torcedor carioca tem predileção em fazer referência aos quatro grandes times da capital pelo aumentativo. O time do cara raramente é o Botafogo, o Flamengo, o Fluminense ou o Vasco. Em geral é o Fogão, o Mengão, o Fluzão ou o Vascão. Todo mundo felizão!

Pena que os aumentativos não venham refletindo o que acontece nos jogos.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

As duas primeiras partidas da semifinal do Carioca demonstram isso, a começar pelas arquibancadas. No sábado, menos de 15 mil pessoas pagaram para ver o Fluminense fazer 2 a 1 no Botafogo. Um dia depois, pouco mais de 21 mil pagantes assistiram ao empate sem gols entre Vasco e Flamengo, clássico que é chamado “dos milhões”. Somado, o público que se dispôs a gastar dinheiro para assistir às duas partidas ocuparia meio Maracanã.

E era semifinal de campeonato!

Dentro de campo, pouco “ão” também. Fluminense e Botafogo até que fizeram uma partida movimentada, com o Fred batendo duas marcas individuais importantes – ultrapassou os 300 gols na carreira e se tornou o sexto maior artilheiro da história do Fluminense. Mas foi um confronto de poucas jogadas bonitas ou lances claros de gol.

Agora, confronto mesmo, no sentido mais literal da palavra, foi o que fizeram Vasco e Flamengo no domingo. O clássico se notabilizou muito mais pelas jogadas ríspidas e pelos dez cartões amarelos do que pela bola rolando. Teve pé no rosto, chute na canela e empurrão pelas costas. Só não teve gol e cartão vermelho.

A boa notícia é que os resultados das duas partidas deixaram as semifinais ainda em aberto. Assim, Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco terão que jogar mais se quiserem merecer o “ão”… da decisão. Porque o do aumentativo carinhoso vai de cada um.