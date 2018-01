Feira de gastronomia em Laranjeiras oferece mais de 50 atrações

Inicialmente especializada em moda e gastronomia, a feira Carioquíssima amplia sua variedade de expositores especializados em comida e cervejas artesanais e dá origem a um novo evento, com nome e espaço próprios: o Carioquíssima Gourmet vai estrear no próximo domingo (19), das 13h às 21h, num espaço em Laranjeiras (zona sul), à Rua das Laranjeiras, 540, perto do colégio Sion. O evento tradicional continua ocorrendo periodicamente no Planetário da Gávea, também na zona sul.

O inédito Carioquíssima Gourmet vai reunir mais de 50 expositores em segmentos gastronômicos variados, segundo os organizadores: novos produtores na área de alimentos, cervejas artesanais, vegetarianos, doces e vinhos.

Apesar do nome, os expositores das áreas de casa e decoração continuam presentes, e haverá outras atrações: DJs, oficina gastronômica com Lívia Monteiro, coleta de roupas de frio para doação e Printgram (quem tirar fotos e postar no instagram recebe a foto impressa na hora, gratuitamente).

Entre as atrações das diversas áreas abrangidas pelo evento estão A Pequena Confeiteira, Alive Pop-up Vinil, Beer 21, Biketequim, Bistrô do Alemão, Box Free, Brownies Mágicos, Café La Furgoneta, Carbo, Casa com Gato, Cevicherio, Cogu, Comida de Verdade, Confeito Design, Cook Sauce, Cozinha de Casa, Curcuma Carioca, Del Toro, Detox Já, Devorarte, Di Casa, Elza Poubel, Espírito de Porco, Fábrica de Sabores, Fat Panda, Filet Carioca, Food-se, Gambare, Gantea, Gastrobike, Gosto de Arte, Gratini, Guto e Tatá Sabores, Hareburguer, Holi Home, Hot House, Ilustrices, Investment, Grapes, Irada, Keka, La Palé, Le Coq, Lily Magnólia, Lunares Alfajores, Mel da Terra Verde, Mime, Moto Cerva, Mustafá, Namastê, Nuu, O Pão, Patisserie Artesanal, Piadina da Gema, Queijo com Prosa, Ravka, Sabores de Família, Sabores do Sítio, Sandra Mendes, Drinks, Santa Frescura, Self Cake, Sinha Brasil, Suco que Beleza, Sweet and Spicy, Tequesos, Three Monkeys, Tortas da Adri, Tortilhas de Espanha, Torts, Tudo de bom, Tupã, Umami, Valentin Chocolates, Wine Not e Zen Food.