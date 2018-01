Feira grátis reúne moda, decoração e gastronomia no Rio

Nos próximos sábado (13) e domingo (14), das 14h às 22h, o Planetário da Gávea, na zona sul do Rio, vai ser palco da quarta edição da Carioquíssima, uma feira gratuita com mais de 75 atrações relacionadas à moda, gastronomia, design, arte e decoração.

A feira reúne designers escolhidos por meio de uma criteriosa seleção curatorial.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Gastronomia. A feira contará com um jardim gastronômico com grande variedade de bebidas e comidas, entre elas o Hareburguer, o Espetto Carioca e a Pizza do Amor, cervejas artesanais do Bistro do Alemão, Bier Bike, Cerveja Irada e 3 Cariocas, além dos Brownies Mágicos, Espirito de Porco, Las Empanadas, Praia Brasa Gourmet e Kituteria Karioca.

Decoração. O evento também terá o lançamento da marca Casa Com Gato, cuja coleção inclui almofadas, quadrinhos, imãs decorativos e cartões postais.

Fundo musical. O evento terá participações especiais dos DJs Yanay (dia 13) e Edinho (dia 14). Durante o evento também vão se apresentar os DJs Andreriot e Flávio César.

O Planetário da Gávea fica na Rua Vice Governador Rubens Berardo, 100, na Gávea, ao lado da Rua Marquês de São Vicente.