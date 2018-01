Festival vai reunir astros do samba em julho na Apoteose

Dois meses antes da sétima edição carioca do Rock in Rio, a capital fluminense vai receber o Samba in Rio Festival, evento inédito que será promovido na Praça da Apoteose, na área de dispersão do Sambódromo, no centro do Rio, nos dias 19 e 20 de julho. Serão 19 horas de shows, em dois horários diários: das 15h às 18h, em um palco chamado Samba D+, e das 19h à 1h30, em outro chamado Samba In Rio.

A lista de artistas que vão se apresentar será apresentada à imprensa hoje à tarde, mas, segundo os organizadores, já estão confirmados Alcione, Arlindo Cruz, Beth Carvalho, Martinho da Vila, Teresa Cristina, Moacyr Luz, Waguinho, Nilcemar Nogueira, Pretinho da Serrinha, Milton Cunha, Marquinhos de Oswaldo Cruz e Mauro Diniz. A apresentação dos shows será feita pela atriz Cris Viana e pelo carnavalesco Milton Cunha.



Os ingressos vão custar de R$ 60 a R$ 120 por noite, conforme o interessado quiser ficar na arquibancada, na pista comum ou na pista vip. Se comprar o pacote com ingressos para os dois dias na pista vip, pagará R$ 220. Esses valores correspondem ao ingresso inteiro.