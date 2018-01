Imagem da Virgem de Nazaré visita o Rio de sexta até domingo

Pela sétima vez, a imagem peregrina da Virgem de Nazaré será trazida ao Rio de Janeiro pelo cardeal Dom Orani Tempesta, que por quatro anos foi arcebispo de Belém (PA) e atualmente é arcebispo do Rio. De sexta-feira (31 de julho) até domingo (2 de agosto), a imagem será levada a igrejas, instituições, centros culturais e a uma área frequentada por usuários de crack.

Trata-se de uma espécie de edição carioca do Círio de Nazaré, que ocorre anualmente no segundo domingo de outubro em Belém e é uma das principais manifestações religiosas em homenagem a Nossa Senhora.

As programações religiosas do Círio ocorrem durante o ano todo. De acordo com o diretor de evangelização, Alcyr de Souza, responsável pela agenda de visitas da imagem peregrina, as visitas têm como principal objetivo a evangelização. “Neste contato com o símbolo maior do Círio, os devotos vêem-se, por meio de Maria, mais próximos de Jesus. Renovam sua fé, promessas e agradecimentos àquela que intercede por todos junto ao Pai”, afirma.

Confira a programação do Círio na Arquidiocese do Rio:

Sexta-feira, dia 31 de julho

9h – Recepção na Pérgola da Base Aérea do Galeão

10h15min – Deslocamento da Imagem Peregrina para a Arquidiocese de Niterói

11h – Chegada em Niterói

12h – Ângelus

12h30min – Retorno da Imagem Peregrina de Nossa Senhora de Nazaré para a Arquidiocese do Rio de Janeiro

13h30min – Visita ao Edifício João Paulo II, na Glória

15h – Visita a Dufry do Brasil, no Centro

16h – Deslocamento Marítimo para ilha de Paquetá

Sábado, dia 1º de agosto

7h – Visita ao Ceasa – Irajá

8h – Concentração e oração no espaço celebrativo do Cemitério de Irajá

8h40min – Saída em procissão para a Igreja Nossa Senhora da Apresentação

9h – Missa (Rio Celebra) na Igreja Nossa Senhora da Apresentação: Praça Nossa Senhora da Apresentação, 272 – Irajá

11h15min – Casa Nossa Senhora de Belém, Rua Edgar Werneck, na Freguesia

12h – Ângelus na Casa Nossa Senhora de Belém

13h – Capela Nossa Senhora de Nazaré, Rua São Marcelo, 15, Camorim

16h30min – Paróquia Jesus de Nazaré, Rua Ivanildo Alves, 83, Parque Maré, em Bonsucesso

18h – Visita a Cracolândia

19h30min – Missa na Igreja Nossa Senhora de Nazaré, Praça Nossa Senhora de Nazaré – Anchieta

Domingo, dia 2 de agosto

7h – Café da manhã com a População de Rua, na Catedral Metropolitana de São Sebastião

8h – Missa transmitida pela TV Brasil

10h – Círio em Copacabana, concentração Forte do Leme até a Avenida Princesa Isabel

12h30min – Homenagem do Centro de Tradições Nordestinas (Feira de São Cristóvão)

15h – Terço na Capela Nossa Senhora de Nazaré, Praça Amazônia, Cacuia, Ilha do Governador

17h – Mini-Círio e Missa presidida por Dom Orani na Igreja Santos Mártires Ugandenses e Nossa Senhora de Nazaré, Rua Guaiúba, 130, em Acari