Mascotes olímpicos ganham série no Cartoon Network

Os esforços para popularizar os Jogos Olímpicos do Rio ganharam uma nova iniciativa. Na manhã deste domingo, o Comitê Rio-2016 anunciou oficialmente que os mascotes brasileiros vão ser protagonistas de uma série de desenho animado – “Vinicius e Tom – Divertidos por Natureza” – veiculada no Cartoon Network, canal de TV por assinatura. A estreia está marcada para o dia 5 de agosto.

A série será veiculada no canal Cartoon Network (Foto por: Rio-2016)

De acordo com o comitê, as aventuras da dupla formada por Tom (mascote paralímpico) e Vinícius (olímpico) serão contadas em 32 episódios, com duração de dois minutos cada um. Com foco no público infantil, a série traz histórias que giram em torno do universo olímpico, em cenários como florestas e metrópoles do País.

“Desenhos animados fazem parte do dia a dia de todas as crianças e acreditamos que a série vai encantar não só os pequenos, mas também os adultos, e será uma das peças fundamentais para que os mascotes, embaixadores dos Jogos Rio 2016, fiquem para sempre em nossas memórias”, informou Sylmara Multini, diretora de Licenciamento e Varejo do Comitê Rio 2016, ao site da entidade.

Daniela Vieira, diretora de conteúdo do Cartoon Network no Brasil, comemorou a parceria com os organizadores dos Jogos. “Diversão é a nossa especialidade. A série é extremamente divertida e os dois personagens têm a maior afinidade com o estilo e o DNA do Cartoon Network. O esporte e a diversão se encontram nesta série.”