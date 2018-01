Mostra de ciências oferece eventos grátis de 19 a 25 de outubro

A 21ª edição da Mostra Internacional de Ciência na TV (conhecida como “VerCiência”) acontece de 19 a 25 de outubro simultaneamente no Rio de Janeiro, em São Paulo, Brasília e outras 35 cidades brasileiras. Filmes, programas de TV e palestras compõem o rol de atrações, todas gratuitas. No Rio, o evento ocorre no Cinema 2 do Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), no centro, e em outras nove instituições.

O VerCiência 2015 integra a programação da Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, que este ano tem como tema “Luz, Ciência e Vida”, celebrando o Ano Internacional da Luz, declarado pela ONU e Unesco.

Os curadores da mostra, Sergio Brandão e José Renato Monteiro, selecionaram ao todo104 programas de 13 países (Brasil, Estados Unidos, Reino Unido, Alemanha, França, Espanha, Portugal, Suíça, Japão, Índia, México, Chile e Argentina).

A programação está agrupada em sete sessões temáticas:

“Luz, Ciência e Vida”, com programas sobre o tema da Semana Nacional da Ciência e Tecnologia;

“Sessão BBC”, uma seleção de programas da emissora que é referência mundial em ciência na TV e neste ano traz uma safra inédita de episódios da série “Horizon”;

“Sessão NOVA-WGBH”, com produções realizadas pela editoria de ciência da maior emissora da rede pública americana;

“Energia e Sustentabilidade”, uma seleção de programas sobre o presente e o futuro da produção e distribuição de energia no Brasil;

“Deutsche Welle: Futurando”, com episódios do programa da emissora alemã, que é realizado especialmente para emissoras brasileiras;

“Ciência Brasil”, que apresenta alguns dos principais programas e séries de divulgação científica produzidos pelas emissoras de TV brasileiras, e

“Ciência sem Fronteiras”, uma seleção de produções independentes realizadas em todo o mundo.

No dia 21 de outubro, às 19 horas, no Auditório do 3º andar do CCBB, Jacqueline Smith, Produtora Executiva do Departamento de Ciência da BBC, apresenta a palestra “A BBC e o Ano Internacional da Luz”. No encontro, a jornalista comentará a série inédita “Cores da Terra” (Colours of Earth), que terá sua première mundial na Mostra.

A programação da Mostra VerCiência 2015 é dirigida ao público em geral, sendo recomendada para adolescentes a partir dos 14 anos.

Também será apresentada uma programação especial nas nove instituições do “Circuito VerCiência Rio”, como o Museu da Vida (Fiocruz), o Espaço Ciência Viva, o Planetário da Gávea, o Museu de Astronomia, a Casa da Descoberta (em Niterói, na Região Metropolitanao do Rio) e o Museu Imperial de Petrópolis, na Região Serrana. Sessões especiais estão também programadas nos Polos de Ciência que serão instalados na Quinta da Boa Vista, em São Cristóvão, e no Parque Madureira.

No mesmo período, a mostra também será apresentada em São Paulo, no Museu de Zoologia da USP, no Museu Biológico do Instituto Butantan e no Catavento Cultural; e em Brasília, na Casa de Cultura da América Latina, no Planetário de Brasília, no campus da UnB, no Pavilhão de Exposições do Parque da Cidade e nas diretorias regionais da Secretaria de Educação do Governo do Distrito Federal.

“Por mais de duas décadas, o público do CCBB Rio vem participando de iniciativas capazes de unir cultura, lazer, entretenimento, conhecimento e arte. Acreditamos que, ao proporcionar o acesso ao saber científico, atuamos para a construção de uma sociedade melhor, despertando vocações e incentivando o pensamento inovador no cidadão brasileiro. É com satisfação que constatamos que um dos projetos mais antigos do CCBB, ocorrendo continuamente desde 1994, permanece envolvendo o público e unindo gerações”, comemora Marcelo Mendonça, Gerente Geral do CCBB-Rio.

“É uma feliz coincidência que, quando atingimos nossa maioridade, a ONU e a UNESCO tenham declarado 2015 o Ano Internacional da Luz. Simbolicamente, a luz sempre esteve associada ao esclarecimento, à razão, à sabedoria e à paz”, diz Sergio Brandão, curador internacional da Mostra. “O maior desafio que VerCiência enfrenta ao chegar à sua 21ª edição é o de continuar fiel aos seus objetivos originais de apoiar e incentivar a disseminação da cultura científica pelos meios eletrônicos audiovisuais, incluindo a televisão e a internet. Enfrentamos este desafio porque acreditamos que o conhecimento científico, maior riqueza da humanidade, precisa e deve ser compartilhado por um número cada vez maior de pessoas, em benefício de todos”, completa José Renato Monteiro, curador nacional de VerCiência.

A grade completa da mostra, com as sinopses e classificação indicativa de todos os programas, está disponível nos sites www.verciencia.com.br/mostra e www.bb.com.br/cultura.