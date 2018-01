Museu do Amanhã firma parceria com grupo inglês de museus

O Museu do Amanhã, que está em construção no Píer Mauá, na zona portuária do Rio, deve ser inaugurado em setembro e será dedicado a explorar as possibilidades de construção do futuro por meio de experiências imersivas, ambientes audiovisuais e instalações interativas, firmou uma parceria com o Science Museum de Londres para promover o intercâmbio de exposições e equipes e a formação de professores. O acordo foi selado em 26 de junho por representantes das duas entidades.

O Science Museum Group é um dos maiores e mais importantes grupos de museus de ciência e inovação no mundo. Com cinco museus na Inglaterra, o grupo recebe mais de 5 milhões de visitantes por ano e dispõe de mais de 7 milhões de objetos coletados em 150 anos de trabalho. A unidade do Science Museum em Londres está entre as atrações mais visitadas do Reino Unido, recebendo mais de 3 milhões de pessoas por ano.

“Estamos felizes em iniciar a parceria com o Museu do Amanhã e com as oportunidades que nascem dessa troca. Ambos temos como objetivo ampliar o conhecimento de ciências para que os cidadãos possam participar de grandes debates sobre o futuro e contribuir para a prosperidade e o bem-estar de nossas nações”, conta a diretora Jean Franczyk.

Para Luiz Alberto Oliveira, curador do Museu do Amanhã, essa parceria vai trazer novas perspectivas e um grande aprendizado. “Os museus do Science Museum Group, em especial o de Londres, são instituições de tradição e prestígio. Para nós, do Museu do Amanhã, esta parceria é um passaporte para começarmos a integrar este grande time, que tem expertise no assunto”, diz.

O documento prevê o intercâmbio de experiências e conteúdo. As duas instituições vão trabalhar em conjunto para promover o conhecimento científico, em eventos como seminários e exposições, além de programas educativos, formação de equipes e atividades na área de ciência e tecnologia. Entre as primeiras ações previstas está a realização de uma exposição do Science Museum no Museu do Amanhã, em 2016.