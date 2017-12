Nelson Rodrigues, teatrólogo e jornalista, ganha estátua em Copa

Polêmico, exagerado e agora eternizado em metal. Nelson Rodrigues (1912-1980), jornalista, escritor e um dos maiores autores do teatro brasileiro, virará estátua, a ser inaugurada no dia 21 de dezembro. Feita em ferro e banhada em bronze, a escultura, com 1,80 m e assinada por Edgar Duvivier, ficará na Praça Inhangá, em Copacabana, primeiro endereço no Rio do pernambucano Nelson, que veio criança para o então Distrito Federal. A data escolhida para a inauguração marca os 36 anos da morte do autor obcecado por temas como sexo, paixão e morte trágica.

O projeto da estátua é dos netos de Nelson, Sacha e Crica Rodrigues, e do produtor Gustavo Nunes. Foram eles que convidaram Duvivier para confeccionar a estátua do autor de peças como Vestido de Noiva, Álbum de Família, Toda Nudez Será Castigada e de romances como Asfalto Selvagem e O Casamento. Como jornalista, Nelson atuou em “Crítica”, “Ultima Hora”, “O Globo”, “Jornal dos Sports” e outras publicações, como repórter, comentarista esportivo e cronista.

“Sonhei em 2013 com uma estátua do meu avô, e há 3 anos venho lutando pra tornar esse sonho realidade. Faltava uma estátua do Nelson na cidade ,e é um grande orgulho vê-lo imortalizado em tamanho natural. Essa escultura é o primeiro passo para uma série de projetos que iremos realizar como um Festival Nelson Rodrigues em Londres, um filme e uma peça baseados em Anjo Pornográfico, além de ações em comemoração aos 75 anos do Vestido de Noiva”, conta Sacha Rodrigues, segundo a divulgação do evento.