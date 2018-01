Óculos furtados de estátua de Michael Jackson são achados

Por Danielle Villela

Os óculos que tinham sido furtados da estátua do astro pop Michael Jackson (1958-2009), no Morro Dona Marta, em Botafogo, na zona sul do Rio, foram encontrados na tarde desta quarta-feira, 22. Após a repercussão da denúncia do guia turístico local Thiago Firmino nas redes sociais, um morador que não quis se identificar teria informado onde estavam os óculos.

“Não tenho como acusar alguém pois devido ser conhecido na favela o morador pediu para não informar seu nome e confiou em mim pra falar onde de repente estaria o óculos da estátua que se encontrava quebrado. Depois de sondar por vários lugares agora na chuva, encontrei, finalmente”, publicou Firmino em sua página no Facebook.

Os óculos foram entregues a policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Santa Marta e o caso foi registrado na Delegacia de Botafogo.