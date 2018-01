Ônibus é incendiado em nova noite violenta na região da Tijuca

Um ônibus foi incendiado no fim da noite de terça-feira (10) no bairro do Rio Comprido, zona norte do Rio. Ninguém ficou ferido. Segundo policiais militares, dois homem abordaram o motorista do coletivo e, após a saída dos passageiros, lançaram um coquetel molotov em seu interior. De acordo com PMs, a Rua Aristides Lobo, onde estava o coletivo, foi interditada por causa do fogo, que foi controlado por esquipes do Corpo de Bombeiros. A via foi liberada pouco depois das 5h da manhã, de acordo com o Centro de Operações Rio.

As investigações do caso foram encaminhadas para a 6ª Delegacia de Polícia (DP), na Cidade Nova. Segundo policiais militares, o ataque pode ser uma represália à morte de um suspeito na segunda-feira. Ferido em um confronto com a polícia nas proximidades do Turano, ele foi encaminhado ao hospital Souza Aguiar, no Centro, mas não resistiu. Na ação, um adolescente também foi ferido.

Foi a segunda noite seguida de violência na região da Grande Tijuca. Além do Turano, o morro do Salgueiro, que também tem uma Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) registrou confronto entre policiais e criminosos, no qual dois PMs ficaram feridos e foram encaminhados ao Hospital Central da Polícia Militar. Depois da ação, um ônibus e alguns veículos foram depredados perto de um dos acessos à comunidade.