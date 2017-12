Os blocos que agitarão o Rio antes, durante e depois do Carnaval 2016

Alguns têm nomes curiosos, como o “Quem vai vai, quem não vai não cagueta!”, que desfilará no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na zona norte carioca. Outros foram batizados com jogos de palavras, como o “Eu choro curto, mas Rio Comprido”, sediado no bairro do mesmo nome, também na zona norte. Há também os cult, como o “Simpatia é Quase Amor”, com seu grito de guerra saudando a “burguesia de Ipanema”, e os tradicionais, como o “Cordão da Bola Preta” e seu milhão de foliões. Até o fim de semana seguinte ao Carnaval 2016, serão 505 blocos a se apresentar nas ruas do Rio de Janeiro. A temporada foi aberta em 16 de janeiro, com o desfile da Liga de Blocos da Zona Portuária, e acaba em 14 de fevereiro, com o Monobloco.

Depois da crise de crescimento que atingiu a festa há alguns anos, quando parecia não haver mais lugar para novos blocos, a prefeitura do Rio considera que a distribuição dos desfiles pela cidade está ficando mais equilibrada. Houve queda de 4,35% no total de blocos que se apresentam na zona sul, onde já não eram aceitas novas inscrições. Só são permitidas apresentações de blocos que se inscrevam no município, para garantir desvioo do trânsito, limpeza urbana e banheiros químicos. Já outras regiões da cidade, como Zona Oeste, Barra e Jacarepaguá, ganharam mais desfiles. Estima-se que 5 milhões de pessoas desfilarão no carnaval de rua do Rio.

A lista de blocos que se apresentam a partir da quinta-feira, 28, é a seguinte:

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.