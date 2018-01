Paes e Cabral se encontram na 2ª noite de desfiles na Sapucaí

Convidado do camarote da prefeitura do Rio, o ex-governador do Rio Sérgio Cabral Filho (PMDB) aproveitou o som da bateria do Salgueiro para dançar na companhia do prefeito Eduardo Paes (PMDB). Os dois ainda trocaram abraços e posaram para fotos. Desde que deixou o governo, em abril de 2014, com índices de popularidade muito baixos, Cabral tem evitado se expor publicamente. Na campanha de Luiz Fernando Pezão (PMDB), apareceu apenas por alguns segundos na televisão. O objetivo era evitar “contaminar” o candidato com seus índices de rejeição.