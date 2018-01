Pão de Açúcar terá programação especial em 1º de março

O bondinho do Pão de Açúcar, na Urca (zona sul do Rio), vai oferecer uma programação especial a quem fizer o passeio no dia 1º de março, um domingo em que serão comemorados os 450 anos da cidade. Além das atrações, pessoas que comprovarem morar no município do Rio terão 30% de desconto sobre o preço do ingresso inteiro, que custa R$ 62 (com o desconto custará, apenas nesse dia, R$ 43,40). Estudantes, idosos, portadores de necessidades especiais e jovens de 13 a 21 anos continuarão pagando R$ 31.

A partir das 10 horas de 1º de março serão distribuídas 2.000 fatias de bolo aos visitantes. Às 11 horas, no espaço Mirante, a fotógrafa Emmanuelle Bernard dará uma aula grátis de fotografia, com o objetivo de aguçar o olhar sobre os ângulos do Rio vistos de cima. Às 15 horas o ator Marcos Frota promove uma apresentação de sua companhia Unicirco no anfiteatro do morro da Urca. Haverá números com palhaços, gangorras acrobáticas, equilíbrio em arame e acrobacias de solo, entre outros. Antes desse espetáculo serão feitas algumas intervenções, como forma de convidar os visitantes para a apresentação. Ao final do passeio serão distribuídos bottons exclusivos com a imagem do bondinho.

No dia 1º também será lançado um aplicado gratuito para divulgar os eventos que acontecem no Pão de Açúcar e na Urca e auxiliar os visitantes durante o passeio, oferecendo informações históricas e curiosidades sobre pontos do cartão postal. A programação especial é uma iniciativa da empresa Caminho Aéreo Pão de Açúcar, dona do bondinho.