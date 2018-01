Para divulgar o país, Suíça vira enredo da Unidos da Tijuca

Atual campeã do carnaval carioca, a Unidos da Tijuca levará à Sapucaí na próxima segunda-feira (16) um enredo que une a Suíça e Clóvis Bornay (1916-2005), filho de suíço e famoso por exibir fantasias luxuosas em concursos de carnaval. O desfile será uma viagem pelo país europeu sob o olhar de Bornay.

Ter o país como enredo no carnaval carioca faz parte de uma estratégia do governo suíço para se promover em três eventos: a Copa do Mundo (durante a qual a Suíça manteve uma casa de recepção na Lagoa, na zona sul do Rio), o carnaval e a Olimpíada de 2016. Escola de samba mais profissional do Rio e sempre atenta a potenciais patrocinadores, a Tijuca firmou acordo com o governo e empresas suíças que garantiu um gordo patrocínio à escola – os valores não foram divulgados.

“O encontro da Unidos da Tijuca com a Suíça nos caiu como uma luva. Primeiramente oferece a oportunidade de reforçar nossa campanha de comunicação e mostrar aos brasileiros nossa história, arte, cultura, invenções, gastronomia, natureza, e também contar nossas lendas e nossa tradição de carnaval”, afirma o embaixador da Suíça no Brasil, André Regli.

A campanha do governo suíço tem como objetivos expor a cultura e aumentar o intercâmbio político e econômico entre o Brasil e a Suíça, inclusive divulgando empresas.

A Tijuca perdeu Paulo Barros, o carnavalesco mais famoso da atualidade e três vezes campeão do carnaval pela própria Unidos da Tijuca, em 2010, 2012 e 2014. Barros foi contratado pela Mocidade Independente de Padre Miguel, e a Tijuca montou uma comissão para substituí-lo.