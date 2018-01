Pênalti por quê? O Vasco está em primeiro lugar

O Vasco é o líder do Campeonato Carioca. Graças à vitória por 1 a 0 sobre o Bonsucesso, na tarde de domingo, no Engenhão. O gol foi marcado por Gilberto e surgiu num pênalti inexistente aos 47 minutos do segundo tempo.

Durante vários anos, o Vasco teve de lidar com a provocação de torcedores dos outros clubes cariocas por causa de pênaltis, bem marcados, inventados ou duvidosos, que decidiam muitos dos seus jogos notadamente na sua casa, em São Januário.

Isso se deu no longo período em que Eurico Miranda comandava o clube. Agora, Eurico está de volta.

O mais prudente, neste caso, é supor que os árbitros, na dúvida, tendem a favorecer os maiores. O Bonsucesso já viu esse filme outras dezenas de vezes.

Agora imaginemos tudo isso aí de cima invertido. ‘O Bonsucesso venceu o Vasco por 1 a 0, com um gol nos acréscimos, num pênalti inexistente. Com o erro, o Vasco deixou de assumir a liderança do Carioca …’ O que seria do árbitro?

Daí a pergunta que não quer calar: Até que ponto interessa aos grandes a opção dos recursos eletrônicos para desfazer dúvidas durante os jogos?