Pensa que acabou? Nada disso: Rio ainda terá 54 blocos até domingo

O Carnaval 2016 no Rio de Janeiro acabou ontem apenas no papel. Até o próximo domingo, ainda haverá 54 desfiles em vários pontos da cidade. A Riotur, estatal municipal de turismo, estima que mais de 650 mil pessoas ainda desfilarão até o próximo fim de semana. Quatrocentas mil delas, espera-se, estarão no Monobloco, que sai no próximo domingo, no Centro. Hoje, Quarta-Feira de Cinzas, oito agremiações se apresentam oficialmente: o Bloco da Apuração dos Embaixadores da Folia e o Planta na Mente, na Lapa; o Super Mário Bloco, em Santa Teresa; o Já Tô com Saudade, no Jardim Guanabara; a Banda do Village, na Portuguesa, na Ilha do Governador; o Samba Trançado, em Paciência; o Batuque das Meninas, no Catete; e o Chave de Ouro, no Engenho de Dentro. Fora da programação oficial, as Mulheres Rodadas se apresentam no Largo do Machado.

Veja a programação completa até domingo: